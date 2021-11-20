ЦИК опубликовал окончательные списки избирателей на парламентские выборы

Окончательные списки избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которые пройдут 28 ноября 2021 года, сформированы 18 ноября 2021 года и размещены на государственном портале избирателей "Тизме". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"Согласно пункту 28 "Календарного плана - Основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года", окончательные списки избирателей будут вывешены на стендах избирательных участков за 7 календарных дней до дня голосования - 21 ноября 2021года. Всего открыто 2494 избирательных участка, из них 59 зарубежом и 2435 на территории страны.

По сравнению с количеством участников референдума (3 606 201) по проекту Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики" прошедшего 11 апреля 2021 года, общее количество избирателей увеличилось на 97 219 избирателей.

В окончательный список избирателей по Единому избирательному округу включены 3 703 420 избирателей, из них 84 128 избирателей включены в списки избирателей на избирательных участках, образованных зарубежом. По сравнению с количеством избирателей в предварительных списках (3 686 921), размещенных 9 сентября т.г., увеличение составило 16 499 избирателей.

По Одномандатным избирательным округам количество избирателей составило: 3 619 292 (без учета избирателей, зарегистрированных зарубежом). По сравнению с предварительным списком по одномандатным округам, размещенных 9 сентября (3 617 591), увеличение составило 1701 избирателей (подробная информация на портале "Тизме" - https://tizme.gov.kg/).

Избиратели могут получить информацию о включении себя в список избирателей, по уточнению номера и адреса соответствующей участковой избирательной комиссии:

позвонив по номеру 1255 или 119;

на сайте "tizme.gov.kg";

отправив СМС на номер 119 с указанием своего ПИН - персонального идентификационного номера в паспорте (Отправка СМС сообщения и звонок бесплатные)".