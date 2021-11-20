Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 95.47 - 96.97

ЦИК опубликовал окончательные списки избирателей на парламентские выборы

129  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Окончательные списки избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которые пройдут 28 ноября 2021 года, сформированы 18 ноября 2021 года и размещены на государственном портале избирателей "Тизме". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"Согласно пункту 28 "Календарного плана - Основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года", окончательные списки избирателей будут вывешены на стендах избирательных участков за 7 календарных дней до дня голосования - 21 ноября 2021года. Всего открыто 2494 избирательных участка, из них 59 зарубежом и 2435 на территории страны.

По сравнению с количеством участников референдума (3 606 201) по проекту Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики" прошедшего 11 апреля 2021 года, общее количество избирателей увеличилось на 97 219 избирателей.

В окончательный список избирателей по Единому избирательному округу включены 3 703 420 избирателей, из них 84 128 избирателей включены в списки избирателей на избирательных участках, образованных зарубежом. По сравнению с количеством избирателей в предварительных списках (3 686 921), размещенных 9 сентября т.г., увеличение составило 16 499 избирателей.

По Одномандатным избирательным округам количество избирателей составило: 3 619 292 (без учета избирателей, зарегистрированных зарубежом). По сравнению с предварительным списком по одномандатным округам, размещенных 9 сентября (3 617 591), увеличение составило 1701 избирателей (подробная информация на портале "Тизме" - https://tizme.gov.kg/).

Избиратели могут получить информацию о включении себя в список избирателей, по уточнению номера и адреса соответствующей участковой избирательной комиссии:

позвонив по номеру 1255 или 119;

на сайте "tizme.gov.kg";

отправив СМС на номер 119 с указанием своего ПИН - персонального идентификационного номера в паспорте (Отправка СМС сообщения и звонок бесплатные)".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409615
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  