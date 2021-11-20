В КГОР ЦИК поступила информация о двух агитационных мероприятиях политической партии "Бутун Кыргызстан", в которые были привлечены несовершеннолетние лица. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"В ходе проверки правоохранительными органами установлено, что 4 ноября 2021 года в рамках агитационной встречи с избирателями кандидатов от политической партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова, Исхака Масалиева и других в Доме культуры села Гульчо Алайского района Ошской области принимали участие несовершеннолетние лица. Причастность администраций учебных заведений, педагогов и представителей политической партии "Бутун Кыргызстан" к привлечению несовершеннолетних к агитационным мероприятиям не установлено.

Решением Алайской ОИК от 08 ноября 2021 года № 5 за привлечение несовершеннолетней к агитационной деятельности Д.Б.Тургуналиев наложен штраф в размере 7500 сом.

Также правоохранительными органами установлено, что 6 ноября 2021 года преподаватели учебных заведений, используя административный ресурс, на стадионе села Куршаб организовали встречу кандидата от политической партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова с участием 3-х школьниц в национальных костюмах.

По данному факту М.Абдыманап уулу вручено уведомление о подозрении в совершении проступка, предусмотренного частью 2 статьи 87-1 Кодекса о проступках, в тот же день досудебное производство направлено в суд для рассмотрения.

По итогам рассмотрения политическая партия "Бутун Кыргызстан" получила устное предупреждение, а лица, допустившие указанные нарушения, привлечены к штрафу по Кодексу о нарушениях.

ЦИК обращается к кандидатам и политическим партиям с требованием неукоснительного соблюдения норм конституционного закона и недопущения участия в агитационной деятельности несовершеннолетних лиц", - говорится в сообщении ЦИК КР.