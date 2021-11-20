Темира Сариева освободили из СИЗО

Экс-премьер-министра Темира Сариева отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По ее данным, постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 20 ноября 2021 года подозреваемому Темиру Сариеву ранее применённая мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в августе этого года ГКНБ задержал бывшего премьер-министра Темира Сариева.

По данным следствия, Сариев будучи министром экономики занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб..