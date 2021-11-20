Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 95.47 - 96.97

Темира Сариева освободили из СИЗО

188  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-премьер-министра Темира Сариева отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По ее данным, постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 20 ноября 2021 года подозреваемому Темиру Сариеву ранее применённая мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в августе этого года ГКНБ задержал бывшего премьер-министра Темира Сариева.

По данным следствия, Сариев будучи министром экономики занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб..


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409622
Теги:
суд, Кыргызстан, Темир Сариев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  