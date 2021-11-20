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Джоомарту Оторбаеву также изменили меру пресечения

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- Бакыт Басарбек
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Экс-премьер-министру Джоомарту Оторбаеву изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Напомним, ранее по делу "Кумтора" был задержан экс-премьер-министр КР Джоомарт Оторбаев.

Следствием установлено, что Джоомарт Оторбаев будучи премьер-министром Кыргызской Республики, оказал давление на комиссию ГАООСиЛХ при Правительстве КР по проведению экологической экспертизы по Генеральному плану рудника Кумтор, в нарушении требований Водного кодекс КР и Закона КР "О воде".

В интересах иностранной компании "Кумтор Голд Компани" ("Центера Голд Инк.") он принял распоряжение и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов.

Сегодня также была изменена мера пресечения другому экс-премьер-министру Темиру Сариеву.


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URL: https://www.vb.kg/409623
Теги:
Джоомарт Оторбаев, Темир Сариев, Кумтор
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