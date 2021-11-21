Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.08 - 96.57

WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам

141  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия - слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal.

Авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что за время президентства Владимиру Путину удалось сделать практически все, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях.

По их мнению, российский лидер модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток.

"Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях", - написали журналисты.

По мнению аналитиков, с ростом взаимодействия НАТО и Киева Москва стала воспринимать Украину как "нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией". Румер и Вайс напомнили, что в 2007 году западные лидеры не восприняли всерьез требования, высказанные Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Однако через несколько месяцев Грузия развязала конфликт в Южной Осетии.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщила, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России "вторгнуться" на территорию Украины. Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные слова используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Источник: РИА новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409625
Теги:
Владимир Путин, НАТО
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  