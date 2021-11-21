WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам

Западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия - слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal.

Авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что за время президентства Владимиру Путину удалось сделать практически все, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях.

По их мнению, российский лидер модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток.

"Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях", - написали журналисты.

По мнению аналитиков, с ростом взаимодействия НАТО и Киева Москва стала воспринимать Украину как "нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией". Румер и Вайс напомнили, что в 2007 году западные лидеры не восприняли всерьез требования, высказанные Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Однако через несколько месяцев Грузия развязала конфликт в Южной Осетии.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщила, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России "вторгнуться" на территорию Украины. Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные слова используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Источник: РИА новости