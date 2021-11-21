МОК порекомендовал трансгендерам участвовать в Олимпиадах

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал свод советов для международных федераций по вопросу трансгендеров и спортсменов, заявляющих гендерную идентичность, противоположную своему полу. Фактически этот документ рекомендует трансгендерам принимать участие в Олимпиадах, однако эксперты уже сравнили его с ящиком Пандоры в связи с массой потенциальных проблем. В подробностях и возможных последствиях решения МОКа разбирались "Известия".

Новые рекомендации МОКа

Третьим будешь: всё больше стран мира признают право граждан на половую неопределенность

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал свод советов для международных федераций по вопросу трансгендеров и спортсменов, заявляющих гендерную идентичность, противоположную своему полу. Документ размещен на сайте МОКа.

Согласно новым рекомендациям, теперь "ни один спортсмен не может быть исключен из соревнований на основании трансгендерной идентичности или половых различий". В то же время МОК подчеркнул, что не имеет полномочий выпустить правила, которые определяли бы критерии допуска для каждого вида спорта - решение будут принимать федерации.

Внедрение критериев будет осуществляться в рамках подхода, "основанного на уважении международных прав человека". При этом, отмечается в документе, важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не нанести вред здоровью и благополучию других спортсменов.

Рекомендации позволят отойти от старой политики, когда трансгендерам разрешалось участвовать в соревнованиях, если их уровень тестостерона находился ниже определенного предела за год до первого турнира. По мнению медицинского директора МОКа Ричарда Баджета, теперь спортсменам "не нужно использовать тестостерон, чтобы решить, кто может соревноваться".

Новая концепция была представлена после Олимпиады в Токио, где новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард стала первым трансгендером в истории Игр, а канадская футболистка Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.

Документ получил одобрение исполкома МОКа на заседании организации 12 ноября. Он начнет действовать после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.