У бывшего прокурора из Москвы конфискуют имущество на 750 миллионов рублей

Как стало известно "Коммерсантъ", в Симоновском райсуде Москвы проходят слушания по иску Генпрокуратуры к бывшему прокурору Раменского городского округа Подмосковья Константину Томбулову. Надзор хочет конфисковать у господина Томбулова, его родственников и доверенных лиц активы, в основном земельные участки, оцениваемые в 750 млн руб. При этом только стоимость двух часов, которые нашли у ответчика при обыске, составила половину его официального дохода за многие годы.

Иск к 11 ответчикам, главным из которых является Константин Томбулов, был подан первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным весной этого года. Однако слушания по его существу начались только на днях. Дело в том, что надзорное ведомство уточняло исковые требования к бывшему коллеге, а также представляло дополнительные доказательства того, что он и другие ответчики нарушали антикоррупционное законодательство.

В заявлении говорится, что о богатствах господина Томбулова Генпрокуратура узнала, надзирая за расследованием возбужденного в отношении него уголовного дела. По версии СКР, господин Томбулов во главе группировки из 12 фигурантов получал взятки в виде земельных участков, в том числе за отказ от уголовного преследования обвиняемых, похищал во время проверок имущество и товары предпринимателей, а также участвовал в незаконном обороте оружия.

При этом следует отметить, что с октября 2000 года по апрель 2015 года господин Томбулов последовательно занимал должности следователя Люберецкой городской прокуратуры, заместителя Люберецкого городского прокурора и возглавлял Раменскую прокуратуру. С марта по май 2017 года господин Томбулов работал следователем по особо важным делам ГСУ СКР по Московской области, с мая 2017 года по ноябрь 2018 года - заместителем руководителя следственного отдела СКР по Люберцам.

Все эти годы он вместе с женой отчитывался о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Его единственным официальным доходом являлась зарплата на службе.

Всего в период с 2000 года по ноябрь 2018 года господин Томбулов получил 9,3 млн руб., а его супруга - еще 2,6 млн. Общий доход семьи за этот период практически достиг только 12 млн.

Проверка же выявила явное несоответствие расходов господина Томбулова полученным доходам, из чего в Генпрокуратуре сделали вывод: заработная плата не являлась единственным источником его дохода. "Вопреки законным интересам общества и государства он использовал свое служебное положение для обогащения себя и близких лиц",- отмечается в требовании надзора.

По версии Генпрокуратуры, из "не предусмотренных законом источников" господин Томбулов получил более 250 земельных участков на территории Московской области, которые, скрывая от проверяющих, оформил на других лиц, а в дальнейшем для их легализации под видом мнимых сделок перерегистрировал на родственников и других доверенных лиц.

В результате собственником 152 земельных участков стоимостью свыше 332 млн руб. стал друг господина Томбулова, являющийся пенсионером органов внутренних дел, а владельцем еще 103 участков, оцениваемых в 200 млн руб., стал муж сестры экс-прокурора и следователя, работающий обычным менеджером.

На безработную сестру, установил надзор, господин Томбулов оформил земельный участок, жилой дом и нежилое помещение, а на еще одно доверенное лицо - восемь объектов недвижимости стоимостью более 80 млн руб.

Кроме того, на незаконные доходы Константином Томбуловым были приобретены и оформлены в собственность его тещи и тестя - пенсионеров - две квартиры в Москве стоимостью 116 млн руб.

Легальных источников дохода, которые позволили бы им все это купить, у соответчиков господина Томбулова не оказалось.

Например, на сестру Константина Томбулова и ее мужа были записаны активы, стоимость которых составила более 212 млн руб., при этом их совместный задекларированный доход составил всего 15,7 млн.

После ареста Константина Томбулова другие ответчики по прокурорскому иску пытались спрятать его активы, переоформляя их на новых номиналов. У одного из них, например, оказались земельные угодья, оцениваемые в 332,5 млн руб. Этот человек не только признал, что является номинальным владельцем земли господина Томбулова, но и сообщил проверяющим, на кого еще была зарегистрирована недвижимость.

Таким образом, у родственников господина Томбулова нашлись квартиры площадью 194,9 кв. м и 295,1 кв. м, кадастровой стоимостью 50 млн и 65 млн руб. соответственно. Они утверждали, что бывший следователь и прокурор не имеет отношения к недвижимости, поскольку приобрели ее на свои деньги. Правда, их доход за десять лет составил всего 7,2 млн руб.

Кроме того, при проведении обыска в доме господина Томбулова были изъяты часы Breguet и Vacheron Constantin, оцениваемые более чем в 4 млн руб., а также 150 тыс. руб.

Всего надзор просит конфисковать у Константина Томбулова и его соответчиков активы на 749,2 млн руб., ссылаясь как на российские законы, так и антикоррупционную Конвенцию ООН 2003 года, в которой говорится, что действия бывшего правоохранителя "наносят ущерб национальной экономике и правопорядку, порождая серьезные угрозы стабильности и безопасности демократического общества".