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Узбекистан запустил серийное производство бронеавтомобилей

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- Бакыт Стамов
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Узбекистан запустил серийное производство бронеавтомобилей Qalqon собственной разработки, сообщают СМИ со ссылкой на данные Госкомитета оборонной промышленности.

Легкобронированный автомобиль Qalqon, созданный на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, успешно прошел все практические испытания, организованные экспертной группой в составе представителей силовых структур страны и причастных государственных органов.

"Броневик Qalqon, вмещающий восемь человек, является многоцелевым. Он может использоваться как для транспортировки личного состава и эвакуации раненых, так и для доставки грузов, ведения разведки, проведения спецопераций по обеспечению безопасности городов. В целом он обеспечивает надежную живучесть экипажа, привлекаемого к ликвидации массовых беспорядков", – отметили в комитете.

Тактико-технические характеристики Qalqon, изготовленного "с нуля" на основе конструкторской документации специалистов отрасли, были усовершенствованы в результате проведенных испытаний. Экспертами подтверждено соответствие тактико-технических характеристик броневика требованиям Вооруженных Сил Узбекистана и признанных международных стандартов.


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URL: https://www.vb.kg/409634
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