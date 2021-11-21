Узбекистан запустил серийное производство бронеавтомобилей Qalqon собственной разработки, сообщают СМИ со ссылкой на данные Госкомитета оборонной промышленности.

Легкобронированный автомобиль Qalqon, созданный на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, успешно прошел все практические испытания, организованные экспертной группой в составе представителей силовых структур страны и причастных государственных органов.

"Броневик Qalqon, вмещающий восемь человек, является многоцелевым. Он может использоваться как для транспортировки личного состава и эвакуации раненых, так и для доставки грузов, ведения разведки, проведения спецопераций по обеспечению безопасности городов. В целом он обеспечивает надежную живучесть экипажа, привлекаемого к ликвидации массовых беспорядков", – отметили в комитете.

Тактико-технические характеристики Qalqon, изготовленного "с нуля" на основе конструкторской документации специалистов отрасли, были усовершенствованы в результате проведенных испытаний. Экспертами подтверждено соответствие тактико-технических характеристик броневика требованиям Вооруженных Сил Узбекистана и признанных международных стандартов.