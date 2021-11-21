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Байден провёл в Белом доме церемонию помилования индеек

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Президент США Джо Байден помиловал двух индюков по случаю предстоящего празднования Дня благодарения. Ежегодную традицию ввёл в 1989 году 41-й президент Джордж Буш – старший.

Индейка – традиционная птица на праздничном столе в День благодарения, который отмечается в США в четвёртый четверг ноября. С середины 19-го века перед празднованием она дарится президенту, а он может её съесть. Со времён Буша президент официально объявляет ей о помиловании, после чего индейка отправляется на ферму или в зоопарк.

Для Байдена помилование индюков в этом году стало первым на посту президента. Индюки Арахисовое масло и Конфитюр были привезены в Вашингтон из Индианы, – рассказывает "Голос Америки". Туда же они и будут возвращены после праздника, чтобы спокойно доживать свои дни в одном из питомников.

Источник: Радио Свобода


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URL: https://www.vb.kg/409635
Теги:
Джозеф Байден
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