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На Украину прибыло первое судно с углем из США

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- Бакыт Стамов
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Первое из семи судов с углем, законтрактованное группой ДТЭК для украинских теплоэлектростанций, прибыло в страну, рассказала пресс-служба компании.

"На Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго". Объем первой поставки составил 60,5 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТЭК уже договорился с международными поставщиками об импорте с семи судов общим объемом почти 470 тысяч тонн.

"Ожидается, что все судовые партии прибудут на Украину в течение ноября 2021 – января 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, четыре в декабре и одна в январе. Все они предназначены для нужд ТЭС ДТЭК Энерго", - добавили в компании.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок связано с растущими внутренними потребностями.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко осенью предупредил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/409637
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