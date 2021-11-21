Инвесторов призвали наладить производство фотоэлектрической энергии в КР

Минэкономкоммерции призывает отечественные и зарубежные компании проявить интерес в проектах по производству фотоэлектрической энергии в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Энергетика является одним из основных направлений отраслей экономики Кыргызской Республики. От устойчивой и надежной работы энергетической отрасли во многом зависит благосостояние населения страны.

На сегодняшний день Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики проводит ряд мер по переходу к альтернативным источникам энергии и поиска инвесторов в сфере производства высокоэффективных солнечных инокристаллических элементов и модулей.

Учитывая проводимые меры в области перехода к альтернативным источникам энергии, Минэкономкоммерции призывает отечественные и зарубежные компании проявить интерес в проектах по производству фотоэлектрической энергии в Кыргызской Республике.

В мировой практике одни из самых успешных компаний по производству высокоэффективных солнечных инокристаллических элементов и модулей являются такие компании, как: LONGi Solar Technology Co., Ltd., LG Energy, REC Group, SunPower, Hanwha Q Cells, Trina Solar, Jinko Solar и т.д", - говорится в сообщении министерства.