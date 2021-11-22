Экономист оценил перспективы рубля, доллара и евро этой зимой

В ближайшие полгода ожидается сохранение позиции доллара против основных мировых валют на достигнутых сильных позициях, несмотря на факторы, оказывающие давление на валюту США, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

Скорее всего рынок полностью учел эффект от сворачивания программы смягчения ФРС и изъятия долларовой ликвидности американским Минфином. Минфин США будет наращивать заимствования после снижения остатков американского казначейства на счетах в резервных банках ниже $100 миллиардов, объясняет экономист.

"Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года", - отметил эксперт.

Отмечается, что повышение ставки ФРС главным образом зависит от динамики инфляции. При этом российская валюта, скорее всего, будет укрепляться.

"В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций", - отметил Петроневич.

Традиционное снижение импорта обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта. Объемы экспорта нефти и газа, как ожидается, будут только возрастать.

Евро, скорее всего, окажется аутсайдером относительно рубля и доллара, что обусловлено ДКП Евросоюза и усугублением ситуации на газовом рынке, заключает специалист.

Источник: РИА новости