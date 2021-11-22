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Кыргызстан участвует в международной программе музейного сотрудничества

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- Евгений Денисенко
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Завершился шестой этап многолетней программы музейного сотрудничества "Наследие Содружества. Традиции для будущего". Конференция, посвященная этому, состоялась в Душанбе - культурной столице СНГ 2021 года, сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества (МФГС) стран Содружества.

Трёхдневная конференция "Декоративное искусство стран СНГ" и круглый стол, посвященный проблемам использования русского языка в музейном деле на пространстве СНГ, собрали несколько десятков участников из девяти стран Содружества (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан). Вопросы взаимовлияния в этом творчестве были проанализированы в работах оружейников, ювелиров, ковроделов, резчиков по дереву, керамистов, мастеров текстиля регионов России, стран Кавказа и Центральной Азии.

Интеграционные процессы, как подчеркивалось, развиваются и сегодня. В исторических памятниках и в работах современных мастеров обнаружились глубинные общие корни, сближающие представителей разных народов и вероисповеданий.

В рамках круглого стола каждая сторона получила возможность высказаться по обсуждаемой проблематике. И было заявлено, что в музейном сообществе русский язык остается необходимым инструментом не только для коммуникации специалистов разных стран Содружества. Именно он обеспечивает доступ к богатым знаниям и опыту, накопленным музейным сообществом советской и постсоветской эпохи, как в области искусствознания, так и в сфере законодательства.

Программа "Наследие Содружества. Традиции для будущего" показала, что при всём многообразии народностей на пространстве СНГ можно говорить о едином культурном пространстве. Мощные силы притяжения между странами обусловлены не только общим историческим прошлым, но и сходным культурно-генетическим кодом жителей огромной территории СНГ – от западных границ Молдовы и Беларуси до восточных границ России и южных границ Азербайджана, Казахстана, Таджикистана", - отметили в оргкомитете.


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URL: https://www.vb.kg/409648
Теги:
Россия, СНГ, Кыргызстан
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