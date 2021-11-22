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На Иссык-Куле сотрудники милиции провели профилактику среди членов ОПГ

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- Жан Алиев
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В целях недопущения криминального влияния к предстоящим выборам членов организованных преступных группировок и осложнения общественно-политической ситуации в регионе, сотрудниками ОБОП при СКМ УВД Иссык-Кульской области проводятся усиленные профилактические мероприятия среди лиц данного контингента.

В рамках профилактических мероприятий в милицию были доставлены граждане, проживающие на территории Иссык-Кульской области и состоящие на оперативном учете МВД КР как активные члены ОПГ. С ними были проведены разъяснительно-профилактические работы по исключению их незаконных вмешательств на выборные процессы и отстаивания интересов определенного кандидата либо партии. Они также были предупреждены об уголовной ответственности, в случае установления их причастности к предстоящим выборам.

УВД Иссык-Кульской области просят граждан обращаться по следующим телефонам: 0702877876, 0704652973, если они стали свидетелями вмешательства членов ОПГ на выборные процессы, либо о других их незаконных действиях. Анонимность и конфиденциальность обратившихся граждан гарантируется.


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URL: https://www.vb.kg/409650
Теги:
выборы, Иссык-Кульская область, ОПГ, Иссык-Куль, милиция, УВД
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