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В Кыргызстане обсудят новые приоритеты реализации прав детей в стране

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 22 ноября, начался официальный визит в Кыргызстан регионального директора ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан.

В рамках своего двухдневного официального визита Афшан Хан встретится с ключевыми государственными партнерами ЮНИСЕФ для обсуждения реализации Страновой программы сотрудничества между правительством Кыргызстана и ЮНИСЕФ. Во время встреч будут обсуждаться новые приоритеты и ключевые аспекты реализации прав детей в стране, такие как детская бедность, ситуация детей и подростков с инвалидностью, ответственное родительство, возможности цифрового обучения, а также обучение подростков и молодежи необходимым навыкам для перехода к трудовой деятельности и активной гражданской позиции.

Во время своего визита, Афшан Хан также примет участие в нескольких мероприятиях, включая запуск мобильного приложения по воспитанию детей "Беббо" и онлайн платформы "Обучающий паспорт" вместе с Министром образования и науки, а так же встретится с участниками проекта "Девочки в науке", посетит симуляционные учения для детей в рамках программы "Безопасные школы", которые проведут волонтеры ЮНИСЕФ.

Афшан Хан была международным государственным служащим в течении 30 лет. Ранее она занимала пост директора программ по чрезвычайным ситуациям в ЮНИСЕФ, а также занимала ряд других руководящих должностей, включая пост директора управления по работе с общественностью и мобилизации ресурсов; пост заместителя регионального директора по Восточной и Южной Африке; и являлась главой представителя ЮНИСЕФ на Ямайке.


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URL: https://www.vb.kg/409651
Теги:
дети, Кыргызстан, права детей, ЮНИСЕФ
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