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Талибы запретили несколько телепередач с участием женщин

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- Алина Мамаева
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Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" запретило трансляцию ряда телевизионных передач, в том числе с участием женщин, следует из заявления министерства исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного), сообщают "РИА новости".

Согласно заявлению, все телевизионные СМИ должны контролировать, чтобы их передачи не нарушали нормы шариата и морали, развлекательные программы не оскорбляли религиозных чувств населения, а женщины-журналисты покрывали голову платком.

"Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнаженном виде, также запрещено показывать" - говорится в заявлении ведомства.

Министерство запретило показ фильмов, которые насаждают иностранную культуру, а также любых сериалов, в котором есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.

Ранее новые власти Афганистана уже вносили изменения в работу телевидения. Как сообщил РИА Новости источник в официальной телерадиокомпании парламента Афганистана, талибы переименовали телеканал в Al-Hijra и запустили там передачи на исламскую тематику.


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URL: https://www.vb.kg/409654
Теги:
Афганистан, Талибан
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