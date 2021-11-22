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Карта с указанием малообеспеченных семей будет сформирована до конца января

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- Айжан Мамбеталиева
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев поручил территориальным органам социального развития Бишкека и Чуйской области составить списки нуждающихся семей, которые не относятся к числу малообеспеченных по критериям получателей пособий.

Об этом было сказано сегодня в ходе рабочего совещания, на котором обсуждалась обеспеченность малоимущих семей твердым топливом.

По данным управления социального развития Бишкека, решением Бишкекского горкенеша в столице была введена выплата в размере 5 000 сомов вместо выдачи 1,5 тонн твердого топлива. При этом пенсионерам и инвалидам доплачивается 500 сомов за довоз и 700 сомов – если получатель проживает в новостройках.

В текущем году по столице документы на получение выплат подали 4 тысячи человек, после комплексной проверки, включающей обход заявителей, выплаты были выданы 3,7 тысяч человек на общую сумму 18,6 миллионов сомов. Выплаты полностью завершены до октября текущего года.

Также учреждениям для детей с инвалидностью и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приютов для лиц без определенного места жительства было выдано от 4 до 10 тонн угля.

Помимо Бишкека, об обеспеченности углем отчитались представители Чуйской области. При этом Кудайберген Базарбаев поручил предоставить данные по нуждающимся в разрезе районов и сел.

"Необходимо учесть не только малоимущие семьи, которые мы определяем как получателей пособия "уй-булого комок". Это пособие выплачивается семьям, в которых есть дети до 16 лет и чей месячный доход на человека ниже гарантированного минимального дохода - 1 тысячи сомов. Но у нас есть семьи, доход в которых немного выше, соответственно пособие они не получают, но все равно живут в сложных условиях. Мы также должны оказывать им поддержку", - сказал он.

Министр уточнил, что до конца января 2022 года должны быть сформирована карта социального обеспечения по всей стране, которая будет показывать в разрезе сел количество малообеспеченных и нуждающихся семей для равномерного распределения социальной поддержки.


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URL: https://www.vb.kg/409660
Теги:
Министерство социального развития, уголь, Чуйская область, Кыргызстан, Помощь
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