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В Панфиловском районе милиционеры проводятся профилактические беседы

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- Айжан Мамбеталиева
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В Панфиловском районе участковыми милиционерами проводятся профилактические мероприятия. На кануне начальник ОВД Панфиловского района подполковник милиции Дениз Аманов совместно с уполномоченными участковыми милиции и сотрудниками ОБДД Панфиловского района на передвижных приемных пунктах милиции провел профилактические мероприятия с местными жителями.

Сотрудники милиции провели беседы с водителями большегрузных автомашин, маршрутных такси, а также с водителями, которые занимаются частным извозом о соблюдении правил дорожного движения и о необходимости соблюдения скоростных ограничений на автодорогах и в населенных пунктах.

Сотрудниками милиции напомнили водителям маршрутных такси и водителям, которые занимаются частным извозом о том, что они в первую очередь несут ответственность за своих пассажиров жизнь которых на прямую зависит от их действий на автодорогах.

Кроме того сотрудниками милиции были проведены профилактические мероприятия с местными жителями по соблюдению общественного порядка и личной безопасности граждан.

В ходе проведенных профилактических мероприятий сотрудниками милиции на передвижных приемных пунктах милиции со стороны граждан поступило два обращения, которые незамедлительно были направлены в соответствующие органы.


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URL: https://www.vb.kg/409661
Теги:
ГУВД, Панфиловский район, Кыргызстан
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