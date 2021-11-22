В Панфиловском районе милиционеры проводятся профилактические беседы

В Панфиловском районе участковыми милиционерами проводятся профилактические мероприятия. На кануне начальник ОВД Панфиловского района подполковник милиции Дениз Аманов совместно с уполномоченными участковыми милиции и сотрудниками ОБДД Панфиловского района на передвижных приемных пунктах милиции провел профилактические мероприятия с местными жителями.

Сотрудники милиции провели беседы с водителями большегрузных автомашин, маршрутных такси, а также с водителями, которые занимаются частным извозом о соблюдении правил дорожного движения и о необходимости соблюдения скоростных ограничений на автодорогах и в населенных пунктах.

Сотрудниками милиции напомнили водителям маршрутных такси и водителям, которые занимаются частным извозом о том, что они в первую очередь несут ответственность за своих пассажиров жизнь которых на прямую зависит от их действий на автодорогах.

Кроме того сотрудниками милиции были проведены профилактические мероприятия с местными жителями по соблюдению общественного порядка и личной безопасности граждан.

В ходе проведенных профилактических мероприятий сотрудниками милиции на передвижных приемных пунктах милиции со стороны граждан поступило два обращения, которые незамедлительно были направлены в соответствующие органы.