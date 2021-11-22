В Алматинской области прорвало плотину водохранилища

В Алматинской области произошёл проран (промоина, образующаяся при прорыве водным потоком) тела плотины Книжевского водохранилища, сообщает "Информбюро.кз".

Сообщение о том, что возле села Мынбаево Жамбылского района Алматинской области произошёл проран тела плотины Книжевского водохранилища, поступило в МЧС Казахстана 21 ноября 2021 года в 23.13. Объём водохранилища составляет 4,47 миллиона кубических метров, сейчас оно заполнено на 50 процентов.

Ширина прорана составляет 5-6 метров, ориентировочный объём сброса воды – около 30 кубометров в секунду, сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали. Вода после прорана впадает в русло реки Каргалы и далее в Куртинское водохранилище Илийского района (процент заполнения – 14 процентов, проектный объём 120 миллионов кубометров).

"В результате произошедшего жертв и пострадавших, а также подтопления жилых домов не имеется. Произошёл перелив воды через автодорогу областного значения Мынбаево – Касымбек. Сотрудниками полиции выставлены посты по ограничению движения", – говорится в сообщении МЧС.

Объём сбросной воды снижается. Производится объезд по руслу реки Каргалы. Угрозы подтопления населённым пунктам нет.

На месте происшествия находятся подразделения МЧС РК во главе с начальником ДЧС Алматинской области, сотрудники местных исполнительных органов и другие заинтересованные службы. На месте происшествия и в здании ДЧС создан штаб ликвидации.