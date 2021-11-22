В Кыргызстане на 22 ноября зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Такие данные дает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:

Бишкек – 29

Чуйская область – 1

Таласская область - 2

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область - 7

За весь период – 182 884.

Выздоровели за сутки 57 человек. Всего - 177 499.

За минувшие сутки скончались - 4 человека. Всего – 2727.

В стационарах на лечении находятся 483 человека, а на амбулаторном - 641 человек.