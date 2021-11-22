Проведен мониторинг соблюдения прав детей в Джалал-Абадской области

Уполномоченный по правам ребенка Жыпариса Рысбекова посетила города и высокогорные, труднодоступные районы Джалал-Абадской области. В рамках поездки проведен мониторинг соблюдения прав и интересов детей в регионе.

Были проведены встречи с мэрами городов Кара-Куль, Таш-Кумыр и акимами Токтогульского, Аксыйского, Ала-Букинского и Чаткальского районов, главами айыл окмоту и руководителями социальных учреждений и инспекции по делам несовершеннолетних по вопросам содействия формированию и эффективному функционированию государственной системы защиты прав и законных интересов детей.

Также Жыпариса Рысбекова посетила социальные объекты городов Кара-Куль и Таш-Кумыр, Токтогульского, Аксыйского, Ала-Букинского и Чаткальского районов: детский сад "Арча-Бешик", детское отделение Кара-Кульского городского центра общеврачебной практики имени Б.Рысбекова, средняя школа № 4 им. Т.Сатылганова, детский сад № 2 "Ак-Кайын", средняя школа-интернат им. Ж.Мавлянова, детский сад № 4 им. Т.Давлетова, детский сад № 1 "Кун Чубак", детский сад "Бучур", средняя школа им. Байдоолотова, а также несколько приемных семей и центры детского развития.

Во время поездки на местах обсуждены решения поднимаемых вопросов, даны рекомендации и поручения территориальным представителям государственных органов и органам местного самоуправления по улучшению предоставляемых государственных и муниципальных услуг по вопросам прав и защиты детей.