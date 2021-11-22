23 ноября на МКФ "Темные ночи" состоится премьера фильма "Тысяча грез"

Завтра, 23 ноября, на 25-м Международном кинофестивале "Темные ночи" в Таллинне (Эстония) состоится мировая премьера фильма Марата Сарулу "Тысяча грез".

Новая фантастическая картина известного кыргызского режиссера включена в программу "Бунтари не без причины". Фильм снят на кыргызском языке на Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева. Сценарий написали сам Марат Сарулу и Эмиль Джумабаев. Снимались в картине: Курманбек Мамыров, Азиз Юсупов, Жылдыз Бекова и другие артисты.

Картина Марата Сарулу погружает зрителей в мир творца – художника Арсена, полный одновременно любви и одиночества. В его студию попадает другой герой фильма по имени Назар, чья любовница Румия раньше была женой этого художника. То, что увидел Назар в компьютере Арсена, полностью перевернет его жизнь.

Фильм "Темные ночи" покажут в Таллинне три раза. Еще два показа состоятся 27 и 28 ноября.

Интересно, что один из фильмов Марата Сарулу ранее уже удостаивался награды МКФ "Темные ночи". В 2014-м здесь показали "Переезд", а его автор получил награду за лучшую режиссерскую работу.