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Глава ГУ "Кадастр": КР в системе регистрации из 194 стран занимает 7 место

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- Бакыт Басарбек
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За 9 месяцев ГУ "Кадастр" выполнил работы на 665,5 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль увеличилась на 195,5 млн сомов. О том, как удалось добиться таких результатов рассказывает директор государственного учреждения "Кадастр" Эрнест Сулайманбеков.

Вы семь месяцев назад пришли на эту должность. За это время в каком состоянии вы получили госучреждение и что успели сделать?

- На эту должность я вступил 21 апреля этого года и с того времени мы проделали большую работу. К примеру, за полгода мы отремонтировали семь офисов в отдаленных регионах, которые были в крайне плачевном состоянии. Должного внимания им не уделялась по причине того, что они были расположены в отдаленных районах и соответственно было мало денежных поступлений. А так как у нас хозрасчетная организация, то есть мы сами на собственные средства все покупаем, то в первую очередь мы централизовали бюджет ГУ "Кадастра" и стали оказывать поддержку тем своим филиалам, которые не имеют возможности сами себя обеспечивать. За полгода мы закупили для них более 250 компьютеров, такое же количество принтеров и 30 GPS-аппаратов для более точного установления границ земельных участков, и затем для более точного нанесения их в натуру. Таким образом у граждан будет меньше спорных моментов, так как при замерах участков рулеткой будут погрешности, а при использовании GPS-аппаратов их почти нет. Также мы оснастили филиалы мебелью.

Кроме этого, мы планируем строительство трех новых зданий: в Ала-Букинском, Араванском и Тогуз-Тороуском районах, так как старые пришли в негодность, чему есть соответствующее заключение. Сейчас готовим все нужные документы.

Во многих офисах у нас не было отопления и этот вопрос мы решили. На сегодняшний день все филиалы в регионах обеспечены углем. В общем всеми силами мы создаем условия для наших работников, в том чичсле и в отдаленных регионах.

Что вы можете рассказать про цифровизацию? Как продвигается работа в этом направлении?

- Начнем с того, что для удобства граждан сейчас мы создали сайт, в котором каждый гражданин может, не выходя из дома, получить себе все документы.

В этой связи скоро мы введем функцию СМС-оповещений, которые будут оповещать граждан о готовности их документов. Это очень удобно прежде всего тем, что даст возможность сэкономить время людям.

Кстати, по онлайн-регистрации мы ведем переговоры с Минюстом по введению электронного нотариуса. Планируется, что когда Минюст запустит эту программу, то и мы сможем к ней привязаться.

Также мы продолжаем работать над введением системы безналичных расчетов. Мы уже договорились с банком, чтоб поставить везде терминалы по приему платежей. Уже сейчас можно будет оплатить ряд услуг безналичным расчетом.

Также мы осуществляем проект по оцифровке карт. В качестве пилотного проекта в Тепкенском айыл окмоту Ак-Суйского района нами была проделана работа по уточнению границ сельскохозяйственных земель, по излишкам земельных участков в населенном пункте, по точечному расположению с использованием юридических и фактических замеров. То есть мы составили полный учет земель в Тепкенском айыл окмоту. В дальнейшем эту же работу проделаем по всему Кыргызстану.

Все учтенные и замеренные участки мы привязываем к GPS-координатам, чтобы любой гражданин даже с телефона мог установить границы самостоятельно.

Насколько наша страна в области регистрации земель отстала от других государств или наоборот у нас хорошие показатели?

- Возможно вы этого не знали, но наша страна из 194 государств по упрощенности системы регистрации находится на 7-м месте. Даже в России хуже показатели. Более того, к нам приезжают из других стран, чтобы перенять наш опыт.

Скажите, а какого рода услуги можно будет оплатить через терминал?

- Например, мы предоставляем услуги по получению необходимых справок. Все наши услуги для получения государственных актов, регистрации права собственности и так далее будут оплачиваться только через терминалы, в том числе и через мобильный банкинг.

Также для удобства граждан во всех наших офисах будут внедрены электронные очереди. Так, в Бишкекском, Ошском и Кара-Суйском офисах уже есть такая услуга и теперь мы внедряем их во все регионы.

Насколько я понимаю вы также ведете работу вместе с Центризбиркомом. Что это за работа можете пояснить?

Здесь все просто. Наше ведомство в сотрудничестве с ЦИКом ведет работу по установлению границ УИКов. Перед этим мы проделали работу по учету всех недвижимых имуществ. К примеру, всем зданиям в КР, которые не имели нумерации, мы поставили номера. А также были уточнены все названия улиц. К примеру, мы провели аэрофотосъемку Бишкека и долин Чуйской, Иссык-Кульской, Ошской и Джалал-Абадской областей. Материалы, полученные в результате съемки, были обработаны и подготовлены ортофотопланы.

Кроме того, в целях проведения подготовительных мероприятий для переписи населения и жилищного фонда была проведена работа с Нацстаткомом для уточнения адресов и территориальных границ населенных пунктов.

Теперь по трансформации земель. Могут ли граждане рассчитывать на цифровизацию подобного рода услуги?

- Работа уже ведется. Так ГП "Инфоком" разработало программу для предоставления услуг по трансформации земель на базе системы электронного документооборота "Infodocs", что позволяет проводить экспертизу и приводить в соответствие документы в удаленном режиме. То есть согласно этой программе разработан порядок движения документов, который предусматривает регистрацию заявления в районной госадминистрации и направления ее в соответствующие органы в электронном формате.

Можете о себе рассказать? Вы вообще откуда пришли в "Кадастр"?

- Я в этой системе уже работаю 13 лет. Начинал с должности стажера в Госрегистре. Работал землеустроителем в Иссык-Атинском районе и уже далее перешел в центральный аппарат ГУ "Кадастр".

После меня назначили руководителем отдела ГУ "Кадастр" в Иссык-Атинском районе. Потом перевелся в Аламединский район.

Следующая моя должность - начальник управления Каракол-Аксууйского филиал ГУ "Кадастр" и уже после этого я был назначен директором учреждения.

А где вообще готовятся кадры для вашего учреждения?

Землеустроителей у нас обучают в Аграрном университете и КГУСТА. К примеру, я сам преподаю в университете. Надо признать, что уровень специалистов сегодня немного низкий и поэтому мы решили подбирать и готовить кадры в вузах. Это дает молодежи стимул учиться, так как они знают, что в случае успешного окончания вуза их ждет работа в нашем учреждении.

Кроме этого, мы постоянно повышаем квалификацию нынешних работников. Так за 9 месяцев наши бухгалтеры прошли обучение по автоматизации бухгалтерского учета на платформе 1С.

Также были проведены семинары для подготовки специалистов по кадастровой топографии и по подготовке регистраторов по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.


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URL: https://www.vb.kg/409673
Теги:
Госрегистр
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