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Марш памяти жертв ДТП: 78 детей погибли за 9 месяцев этого года

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- Айжан Мамбеталиева
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В Бишкеке прошел мирный марш памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Маршрут марша начался у здания филармонии и закончился у дома правительства.

В ходе памятного мероприятия участники почтили память жертв минутой молчания и возложили цветы к мемориалу у дома правительства, на котором была изображена цифра "78" - это количество детей погибших в ДТП за 9 месяцев 2021 года.

Организаторами марша выступили "Лига защитников прав ребенка", фонд Pro Lex им. Т.Джумакадырова, при поддержке мэрии города Бишкек, ГУОБДД и ВОЗ.

К слову, Всемирный день памяти жертв ДТП был учрежден Европейской федерацией жертв дорожно-транспортных происшествий (FEVR) в 1995 году и принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году.


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URL: https://www.vb.kg/409674
Теги:
дети, ДТП, Бишкек, инициатива
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