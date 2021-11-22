В Бишкеке открылся немецко-французский фестиваль детского кино

Затерянные сокровища, подруги-чертовки и мечты о космосе - все это можно увидеть в фильмах, которые будут представлены в Бишкеке на первом французско-немецком фестивале детского кино, организованном Гёте-Институтом в Казахстане и Французским Альянсом в Бишкеке при поддержке Фестиваля "Шлингель" и Французского института

На фестивале будут показаны 13 полнометражных и 12 короткометражных фильмов.

Фильмы знакомят с палитрой современного кино Германии и Франции и сопровождаются разносторонней программой. С фестивалем открывается новая глава во французско-немецком культурном сотрудничестве в Кыргызстане. С 22 по 26 ноября в Бишкеке состоится первый в Центральной Азии немецко-французский фестиваль фильмов для детей и юношества.

Разнообразный выбор современных фильмов из Германии и Франции предназначен не только для детей, но и для заинтересованных лиц всех возрастов, родителей, учителей, любителей кино со всего Кыргызстана. Сопроводительная программа включает в себя панельную дискуссию и сессию вопросов и ответов с гостями из Германии и Франции. 25 фильмов будут демонстрироваться всю неделю с 22-го ноября в кинотеатре Ала-Тоо.

Фильмы для зрителей с возрастным ограничением от 4 лет будут показаны с дублированием или субтитрами на русском языке – некоторые из них впервые демонстрируются в центрально-азиатском пространстве или дублированы на русском языке.

Сопровождающая программа будет проходить на немецком или французском языках с переводом на русский язык.

Программа:

22 ноября 09:40 "После окончания школы – цикл Роберта Деснона" (короткометражные фильмы), 2014-2016, на французском языке с субтитрами на русском языке (4+)

11:00 "Into the Beat/Твое сердце танцует", 2020, на немецком языке с субтитрами на русском языке (12+)

13:00 "100 килограм звезд", 2018, на французском языке с субтитрами на русском языке (13+)

23 ноября 09:40 "Седьмое лето" (короткометражные фильмы), 2019-2021, на русском языке (4+)

10:50 "Далеко на север", 2015, на французском языке с субтитрами на русском языке (8+)

13:00 "Побег Амели", 2017, на русском языке (6+) 24 ноября 09:40 "Король и птица", 1980/2013, на французском языке с субтитрами на русском языке (8+)

11:40 "Принцесса-ведьма", 2020, на русском языке (8+)

13:30 "Беды Софи", 2016, на французском языке с субтитрами на русском языке (8+) 25 ноября

09:40 "После окончания школы – цикл Роберта Деснона" (короткометражные фильмы), 2014-2016, на французском языке с русскими субтитрами (4+)

10:50 "Фритци -Чудесная история о воссоединении Германии ", 2019, на русском языке (7+)

13:00 " Детективы из табакерки и сокровище морских глубин", 2017, на немецком языке с субтитрами на русском языке (10+) 26 ноября

09:40 "Петерсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба", 2013, на русском языке (4+) 11:30 "Картина", 2011, на французском языке с русскими субтитрами (8+)

13:20 "Моя чертовски хорошая подруга", 2018, на русском языке (11+)

Фестиваль организован Гёте-Институтом в Казахстане и Французским Альянсом в Бишкеке при поддержке Фестиваля "Шлингель", Французского института, Посольства Франции в Кыргызстане и Посольства Германии в Кыргызстане. Гёте-Институт является учреждением культуры Федеративной Республики Германия, отделения которого работают во многих странах мира. Его деятельность направлена на популяризацию немецкого языка за рубежом и расширение международного сотрудничества в области культуры. Французский Альянс в Бишкеке является с 1993 года единственным официальным языковым центром в Кыргызстане. Альянс работает в тесном сотрудничестве с французским Посольством и управляет его культурными проектами.