Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.08 - 96.57

В Бишкеке открылся немецко-французский фестиваль детского кино

110  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Затерянные сокровища, подруги-чертовки и мечты о космосе - все это можно увидеть в фильмах, которые будут представлены в Бишкеке на первом французско-немецком фестивале детского кино, организованном Гёте-Институтом в Казахстане и Французским Альянсом в Бишкеке при поддержке Фестиваля "Шлингель" и Французского института

На фестивале будут показаны 13 полнометражных и 12 короткометражных фильмов.

Фильмы знакомят с палитрой современного кино Германии и Франции и сопровождаются разносторонней программой. С фестивалем открывается новая глава во французско-немецком культурном сотрудничестве в Кыргызстане. С 22 по 26 ноября в Бишкеке состоится первый в Центральной Азии немецко-французский фестиваль фильмов для детей и юношества.

Разнообразный выбор современных фильмов из Германии и Франции предназначен не только для детей, но и для заинтересованных лиц всех возрастов, родителей, учителей, любителей кино со всего Кыргызстана. Сопроводительная программа включает в себя панельную дискуссию и сессию вопросов и ответов с гостями из Германии и Франции. 25 фильмов будут демонстрироваться всю неделю с 22-го ноября в кинотеатре Ала-Тоо.

Фильмы для зрителей с возрастным ограничением от 4 лет будут показаны с дублированием или субтитрами на русском языке – некоторые из них впервые демонстрируются в центрально-азиатском пространстве или дублированы на русском языке.

Сопровождающая программа будет проходить на немецком или французском языках с переводом на русский язык.

Программа:

22 ноября 09:40 "После окончания школы – цикл Роберта Деснона" (короткометражные фильмы), 2014-2016, на французском языке с субтитрами на русском языке (4+)

11:00 "Into the Beat/Твое сердце танцует", 2020, на немецком языке с субтитрами на русском языке (12+)

13:00 "100 килограм звезд", 2018, на французском языке с субтитрами на русском языке (13+)

23 ноября 09:40 "Седьмое лето" (короткометражные фильмы), 2019-2021, на русском языке (4+)

10:50 "Далеко на север", 2015, на французском языке с субтитрами на русском языке (8+)

13:00 "Побег Амели", 2017, на русском языке (6+) 24 ноября 09:40 "Король и птица", 1980/2013, на французском языке с субтитрами на русском языке (8+)

11:40 "Принцесса-ведьма", 2020, на русском языке (8+)

13:30 "Беды Софи", 2016, на французском языке с субтитрами на русском языке (8+) 25 ноября

09:40 "После окончания школы – цикл Роберта Деснона" (короткометражные фильмы), 2014-2016, на французском языке с русскими субтитрами (4+)

10:50 "Фритци -Чудесная история о воссоединении Германии ", 2019, на русском языке (7+)

13:00 " Детективы из табакерки и сокровище морских глубин", 2017, на немецком языке с субтитрами на русском языке (10+) 26 ноября

09:40 "Петерсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба", 2013, на русском языке (4+) 11:30 "Картина", 2011, на французском языке с русскими субтитрами (8+)

13:20 "Моя чертовски хорошая подруга", 2018, на русском языке (11+)

Фестиваль организован Гёте-Институтом в Казахстане и Французским Альянсом в Бишкеке при поддержке Фестиваля "Шлингель", Французского института, Посольства Франции в Кыргызстане и Посольства Германии в Кыргызстане. Гёте-Институт является учреждением культуры Федеративной Республики Германия, отделения которого работают во многих странах мира. Его деятельность направлена на популяризацию немецкого языка за рубежом и расширение международного сотрудничества в области культуры. Французский Альянс в Бишкеке является с 1993 года единственным официальным языковым центром в Кыргызстане. Альянс работает в тесном сотрудничестве с французским Посольством и управляет его культурными проектами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409677
Теги:
Германия, кино, фестиваль, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  