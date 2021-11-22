Мэр столицы встретился с участниками Чемпионата мира по пара пауэрлифтингу

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с участниками Чемпионата мира по пара пауэрлифтингу. Чемпионат пройдет в Тбилиси с 25 ноября по 6 декабря 2021 года.

Айбек Джунушалиев сказал напутственные слова спортсменам, пожелал новых достижений и вручил небольшие памятные подарки.

На международные соревнования отправляются:

- Калиев Эсен – заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики, участник двух Паралимпийских игр 2012 года (Лондон) и 2016 года (Рио-де-Жанейро) – 5 место, Чемпион Мира 2018 года, многократный обладатель Кубка Мира;

- Оросбаев Жыргалбек – мастер спорта международного класса Кыргызской Республики, участник Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро – 6 место, рекордсмен Мира среди юниоров, многократный обладатель Кубка Мира;

- Замирбек уулу Азизбек – мастер спорта Кыргызской Республики, бронзовый призер Чемпионата Мира среди молодежи 2019 года (Астана), бронзовый призер Кубка мира среди взрослых 2021 года в Тбилиси, 1 место Кубка мира среди юниоров 2021 года в Тбилиси, 1 место Кубка Мира среди юниоров 2021 года в Дубай;

- Нарбаев Азизбек - 1 место Кубка Мира среди юниоров 2021 года в Дубай;

- Руслан уулу Темирлан - 1 место Кубка Мира среди юниоров 2021 года в Дубай;

- Болоталиева Миргуль – участница Кубка Мира 2021 года в Дубай;

- Джабраилов Аднан Зайндиевич – заслуженный тренер Кыргызской Республики, заслуженный работник физической культуры и спорта КР, мастер спорта СССР;

- Бакиров Шейшенкул Турдумамбетович - заслуженный тренер Кыргызской Республики, заслуженный работник физической культуры и спорта КР, мастер спорта СССР, директор СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта.

Спортсмены тренируются в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта.

СДЮШОР основана в 1965 году. Имеет 6 отделений: тенниса, настольного тенниса, пара-армрестлинга, пара-пауэрлифтинга, пара-дзюдо и пара-таэквондо. Она является единственной спортивной школой в Кыргызстане, имеющей статус паралимпийской и развивающей инвалидные виды спорта в нашей стране. Имеется пять учебно-тренировочных групп с охватом детей 60 человек. Воспитанники отделения являются многократными чемпионами и призерами Спартакиады школьников Кыргызской Республики и других международных соревнований и турниров.