В Кыргызстане утвержден механизм ценорегулирования лекарственных средств

Меры, направленные на регулирование цен определенных категорий лекарственных средств, преследуют главную цель – улучшить доступность лекарств для всех слоев населения страны.

Пресс-центр Министерства здравоохранения сообщает, что для решения указанных задач в Кыргызстане утвержден механизм ценорегулирования, основанный на внешнем реферировании или сравнении цен с различными странами и сравнении цен поставок. Данный механизм ценорегулирования, утвержденный постановлением правительства, является пилотным и предполагает апробировать на двух категориях препаратов: применяемых для лечения COVID–19 и возмещаемых по Доппрограмме обязательного медицинского страхования и Программе государственных гарантий, с дальнейшим распространением на весь перечень жизненно-важных лекарств средств.

При этом еще раз необходимо отметить, что не существует уникальной модели ценорегулирования, подходящей для всех стран, так как на регулирование цен влияют очень много факторов как: численность населения, импортозависимость, наличие заводов по производству лекарств.

Однако, как сообщают в ведомстве, к сожалению, вокруг внедрения регулирования цен на лекарственные средства и вокруг проводимых фармацевтическими компаниями мероприятий по снижению цен в последнее время со стороны независимых экспертов возникают недопонимания и неверное толкование проводимых государством мероприятий по реализации законодательства в области регулирования обращения лекарственных средств.

Так, по их данным, эксперт по доказательной медицине Зурдинова А.А. считает, что уменьшение стоимости лекарств нельзя назвать ценорегулированием, и что регулирование цен необходимо начать с доппакета. Данные заявления еще раз доказывают, что эксперт не владеет реальной ситуацией в сфере обращения лекарственных средств и недостаточно знакома политикой, проводимой государством в области регулирования цен.

Как неоднократно отмечалось, добровольное снижение цен, проведенное фармацевтическими компаниями на ряд лекарственных средств и регулирование цен, которое проводится в установленном постановлением Кабинета Министров КР не имеют отношения друг к другу.

Законодательно установленный механизм регулирования цен как раз-таки распространяется на перечень лекарственных средств с доказательной базой, то есть эти лекарственные средства из Национального перечня жизненно важных лекарственных средств. А в рамках инициативы фармацевтических компаний, направленных на обеспечение ценовой доступности для населения лекарственных средств, произошло снижение цен на различные категории лекарственных средств, многие из которых действительно не входят в ПЖВЛС. Для удобства фиксации факта действительного снижения цен был выбран примерный список из 500 наименований ЛС, по которому производился мониторинг снижения цен. Считаем, что критика свершившегося факта снижения цен на ряд лекарственных средств на фоне тотального роста цен на другие товары и услуги, неуместна.

В связи с чем, в ведомстве считают, что очень важно объединение усилий по успешной реализации политики ценорегулирования лекарственных средств со всеми заинтересованными сторонами, в том числе экспертами по доказательной медицине, которые подвергают необоснованной критике усилия по ценорегулированию. Также считаем, что каждая из заинтересованных сторон, прежде всего должны сделать свой профессиональный вклад в становление устойчивой модели ценорегулирования лекарственных средств в Кыргызстане. Ведь прежде всего, обеспечение доступа населения к лекарственным средствам, по экономически доступным ценам, является одной из главных целей государства как нашей страны, так и любой страны мира.