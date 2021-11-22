Список партий, имеющих наиболее реальные шансы прохождения в ЖК, - эксперт

В парламентской гонке участвуют 21 партий и для прохождения в парламент необходимо набрать 5% от пришедших на выборы избирателей. В Кыргызстане на 2021 год насчитывается чуть более 3.5 млн избирателей и около 1 млн за рубежом.

На выборы придут около 1.5 миллиона избирателей, так как власти запретили использовать административный ресурс, ведут строгое наблюдение и контроль за кандидатами для исключения покупки голосов избирателей и проведения различных массовых агитационных мероприятий.

В связи с чем около 1 млн избирателей не примут участие в голосовании в Кыргызстане и около 700 тысяч за рубежом.

Таким образом для прохождения в парламент партиям необходимо набрать чуть более 70 тысяч голосов.

Сильные партии имеют в своих рядах до 10 кандидатов, которые легко набирают не менее 5 тысяч голосов, а это уже 50 тысяч голосов. Плюс не менее 10 кандидатов, которые смогут набрать не менее 2 тысяч голосов, а это ещё 20 тысяч. Следующие 10 кандидатов смогут набрать по 1000 голосов и в итоге дадут еще 10 тысяч. Заключительные 20 кандидатов, как минимум наберут в среднем по 200 голосов. В итоге такие партии легко набирают 80-90 тысяч голосов, что обеспечит им не менее 5 мест в парламенте.

К сильным можно отнести партии, которые собрали и внесли официально в избирательный фонд более 5 млн сомов и у них же имеется равная запасная сумма для затрат на выборы.

Арифметика выборов упростилась, то и есть у какой партии больше агитаторов, которым платят зарплату, та и сможет набрать достаточное количество голосов.

Не бывало комфортные условия созданы оппозиционно-настроенным партиям таким, как Бутун Кыргызстан, Ата Мекен, СДК, Альянс и Азаттык, что дает им хорошие шансы пройти в парламент.

Как всегда по итогам выборов не прошедшие и оппозиционно-настроенные партии выйдут на митинг с требованиями отменить выборы, а некоторые горячие головы будут призывать сотворить очередную революцию со сменой президента, благо для этого имеется целый ряд благоприятных признаков, таких как повышение цен на бензин, продукты питания, уголь, электроэнергию, проезд в общественном транспорте, загрязнение воздуха в Бишкеке и тому подобные социальные и коррупционные проблемы.

С другой стороны, мониторинг уровня негативного восприятия движений власти не превышает предельно допустимой критической нормы. Более того, властям удается держать позитивное восприятие на достаточно высоком уровне. Этому способствуют частые открытые выступления президента по различным проблемам, информация об отказе канадской компании Центерра от притязаний на золоторудное месторождение Кумтор, информация о выигранном суде в Лондоне по вопросу Мегакома, снижение цены угля до 3 тысяч сом за одну тонну и другие подобные результаты работы кабмина.

До выборов осталась одна неделя и если власти смогут резко увеличить позитивные мероприятия, какие-либо правительственные указы, например, такие как трансформация некоторых участков земель, повышение зарплаты, пенсий, пособий, то это, конечно, снизит вероятность массовой поддержки народом оппозиции, которые будут призывать к смене власти для решения накопившихся проблем.

Список партий, имеющих наиболее реальные шансы прохождения в парламент. Первая цифра – это то, что официально внесли в избирательный фонд, а вторая – то, что вполне могут легко собрать для теневого использования.

1. Ата-Журт Кыргызстан - 34 млн сомов + 30 млн сомов

2. Ишеним – 27 млн + 30 млн

3. Альянс - 20 млн +20 млн

4. Ынтымак - 18 млн +20 млн

5. Эл Үмүтү - 17 млн + 20 млн

6. Бутун Кыргызстан - 9 млн +10 млн

7. Азаттык - 8 млн + 10 млн

8. Ата Мекен - 5 млн + 5 млн

9. Социал-демократы - 5 млн +5 млн

10. Улуттар биримдиги - 5 млн + 5 млн

Автор: Бакыт Бакетаев