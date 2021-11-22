Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.08 - 96.57

Филиалы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" готовы к зиме

116  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Филиалы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" - предприятия высоковольтных электрических сетей - Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Нарынской областей получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

Решение о выдаче паспортов готовности было принято по итогам детального рассмотрения актов спецкомиссий на заседании постоянно-действующего штаба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" по подготовке и прохождению осенне-зимнего периода.

Паспорт готовности является основным документом, подтверждающим выполнение необходимых условий для обеспечения надежной и стабильной работы электросетевого комплекса в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.

Филиалами компании для получения этого документа проделана большая работа. Произведены плановые, текущие, капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования, мероприятия по модернизации и реконструкции подстанций и ЛЭП.

Так, в рамках подготовки к ОЗП ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" выполнены: капитальный ремонт оборудования на 89 подстанциях, текущий ремонт на 196 подстанциях. Капитальный ремонт ВЛ 110 – 500 кВ выполнен на 458,8 километре, техническое обслуживание ВЛ 110 – 500 кВ выполнено на 6724,3 километре. Кроме этого, проведен ремонт зданий, сооружений, автотранспорта, а также выполнены работы, связанные с предотвращением паводковых воздействий на энергооборудование.

Проверки готовности электросетей филиалов проводились комиссиями с выездом на места. В состав комиссий по оценке готовности филиалов компании – предприятий высоковольтных электрических сетей к прохождению ОЗП 2021-2022 годов вошли руководители и технические специалисты центрального аппарата компании, а также представители Госинспекции по энергетическому, горному надзору и промышленной безопасности при Минэнерго.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409686
Теги:
НЭСК, Электрические станции, Кыргызстан, электричество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  