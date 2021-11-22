Филиалы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" готовы к зиме

Филиалы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" - предприятия высоковольтных электрических сетей - Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Нарынской областей получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

Решение о выдаче паспортов готовности было принято по итогам детального рассмотрения актов спецкомиссий на заседании постоянно-действующего штаба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" по подготовке и прохождению осенне-зимнего периода.

Паспорт готовности является основным документом, подтверждающим выполнение необходимых условий для обеспечения надежной и стабильной работы электросетевого комплекса в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.

Филиалами компании для получения этого документа проделана большая работа. Произведены плановые, текущие, капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования, мероприятия по модернизации и реконструкции подстанций и ЛЭП.

Так, в рамках подготовки к ОЗП ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" выполнены: капитальный ремонт оборудования на 89 подстанциях, текущий ремонт на 196 подстанциях. Капитальный ремонт ВЛ 110 – 500 кВ выполнен на 458,8 километре, техническое обслуживание ВЛ 110 – 500 кВ выполнено на 6724,3 километре. Кроме этого, проведен ремонт зданий, сооружений, автотранспорта, а также выполнены работы, связанные с предотвращением паводковых воздействий на энергооборудование.

Проверки готовности электросетей филиалов проводились комиссиями с выездом на места. В состав комиссий по оценке готовности филиалов компании – предприятий высоковольтных электрических сетей к прохождению ОЗП 2021-2022 годов вошли руководители и технические специалисты центрального аппарата компании, а также представители Госинспекции по энергетическому, горному надзору и промышленной безопасности при Минэнерго.