Троллейбусы прошли техосмотр перед началом зимнего периода

В пресс-службе мэрии Бишкека сообщают, что технический осмотр проводится для поддержания подвижного состава в исправном состоянии. Это значит, что все параметры, характеризующие безопасность, особенно электробезопасность и пожаробезопасность соответствуют требованиям нормативно-технической документации и обеспечивают безопасность дорожного движения и перевозки пассажиров при любых погодных условиях.

Технический осмотр столичных троллейбусов проводился в соответствии с действующей эксплуатационно-ремонтной документацией, утвержденной в установленном порядке заводами-изготовителями троллейбусов.

Всего проверку прошли 140 троллейбусов. Специалистами обозначены мелкие неполадки каждой машины и составлен акт, согласно которому соответствующие отделы будут проводить работу по их устранению.

Для ревизии технического состояния подвижного состава управления была создана специальная комиссия, в состав которой входили: главный инженер, специалисты ПТО, инженеры службы безопасности движения, начальники Депо-1 и Депо-2. А также техник по резине, электронщики, слесари, владеющие знаниями о комплектации оборудования, и навыками ремонтных работ электрического транспорта.

На балансе муниципального предприятия "Бишкекское троллейбусное управление" числится 183 троллейбуса, 31 из которых по решению комиссии направлены к списанию. Ежедневно для обслуживания горожан выезжают порядка 130 троллейбусов.