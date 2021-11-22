Какие меры предусмотрены Уголовным кодексом за подкуп избирателей

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов информирует о том, что согласно УК КР, предусмотрены следующие виды ответственности за нарушение выборного процесса.

Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, нарушение тайны голосования

Наказываются общественными работами:

для несовершеннолетних – 100 до 120 часов,

для других физических лиц – от 280 до 360 часов,

или исправительными работами:

для несовершеннолетних – от 6 до 9 месяцев,

для других физических – от 2 лет до 2 лет 6 месяцев,

или штрафом:

для несовершеннолетних – от 80 000 до 100 000 сомов,

для других физических лиц – от 180 000 до 220 000 сомов.

Те же деяния, совершенные государственными и муниципальными служащими, наказываются исправительными работами:

для физических лиц – от 2 лет 6 месяцев до 3 лет или штрафом от 220 000 до 260 000 сомов.

Подкуп избирателей путем выплаты либо распространения денежных средств, вручения материальных ценностей или способствования в получении какой-либо должности или иных благ в период проведения выборов наказывается штрафом:

для несовершеннолетних – от 80 000 до 100 000 сомов,

для других физических лиц – от 180 000 до 220 000 сомов.

За подкуп, совершенный кандидатом в депутаты, супругой (супругом), близкими родственниками кандидата и уполномоченными представителями, доверенными лицами.

Наказание осуществляется в виде штрафа:

для несовершеннолетних – от 100 000 до 120 000 сомов,

для других физических лиц – от 220 000 до 260 000 сомов,

или лишения свободы:

для несовершеннолетних – до 1 года 6 месяцев,

для других физических – от 2 лет до 2 лет 6 месяцев.

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии, совершенное путем:

1) передачи денежных или других материальных средств в крупных размерах, минуя соответствующий фонд;

2) расходования денежных средств в крупных размерах, не перечисленных в избирательные фонды;

3) выполнения оплачиваемых работ, реализации товаров, оказания платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами в крупных размерах без оплаты из соответствующего фонда или с оплатой из соответствующего фонда по необоснованно заниженным расценкам;

4) внесения через подставных лиц в крупных размерах пожертвований, запрещенных законодательством о выборах или референдумах, в избирательный фонд или фонд референдума,

Наказывается:

лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 5 лет

или исправительными работами: для несовершеннолетних – от 9 месяцев до 1 года, для других физических лиц от 2 лет 6 месяцев до 3 лет),

или штрафом: для несовершеннолетних – от 100 000 до 120 000 сомов, для других физических лиц – от 220 000 до 260 000 сомов),

или лишением свободы: для несовершеннолетних – до 1 года 6 месяцев, для других физических лиц от 2 лет 6 месяцев со штрафом I категории: для несовершеннолетних – от 20 000 до 40 000 сомов, для других физических лиц – от 60 000 до 100 000 сомов.

Крупным размером признается размер суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, который превышает одну десятую предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда кандидата, политической партии, но при этом составляет не менее 5000 расчетных показателей.

Действия кандидата, кандидата политической партии, их уполномоченных представителей по финансовым вопросам, совершенные путем:

1) использования в крупном размере финансовых либо материальных средств, не поступивших в избирательный фонд, с целью проведения избирательной кампании;

2) расходования в крупных размерах пожертвований, запрещенных законодательством о выборах и перечисленных на специальный избирательный счет, специальный счет фонда референдума, -

Наказываются:

лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 5 лет или исправительными работами от 2 лет 6 месяцев до 3 лет, или штрафом от 220 000 до 260 000 сомов, или лишением свободы для физических лиц - до 2 лет 6 месяцев со штрафом от 60 000 до 100 000 сомов.

Случаи нарушений УК КР рассматриваются правоохранительными органами и судом.

Если вы стали свидетелем нарушения законодательства о выборах, не оставайтесь в стороне, сообщите об этом в правоохранительные органы или Координационную группу оперативного реагирования ЦИК КР по следующим номерам:

Отправив сообщение на WhatsApp номер: 0755 00 29 65

Позвонив по номерам: 1255, (0312) 62 63 24, (0312) 66 02 40

Написав на почту: кgor_cec@shailoo.gov.kg, document@shailoo.gov.kg