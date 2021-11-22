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В Аламуднуском районе задержан подозреваемый в мошенничестве

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- Айжан Мамбеталиева
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26 июня 2021 года в органы внутренних дел Аламудунуского района с заявлением обратился И.А., 1990 года рождения о принятии мер в отношении малознакомого мужчины, который войдя в доверие обманным путем взял у заявителя в рассрочку автомашину стоимостью 20 тысяч долларов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 204 (Мошенничество) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек Б.Б., 1987 года рождения, который ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время имеется информация о том, что подозреваемый может быть причастен еще к другим аналогичным преступлениям связанных с мошенничеством на территории Аламудунского района и города Бишкек. В связи с чем ОВД Аламудунского район обращается к гражданам пострадавших обратится в органы внутренних дел Аламудунского района по номерам: дежурная часть: 0312 36 35 27 и 0312 36 35 23.


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URL: https://www.vb.kg/409698
Теги:
Аламудунский район, мошенничество, УВД
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