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Для детей соотечественников, трудящихся в Москве, организовали экскурсию

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- Айжан Мамбеталиева
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20 ноября 2021 года в рамках гуманитарного проекта "Я шагаю по Москве", инициированного посольством нашей страны в России, была организована очередная экскурсия для детей трудящихся в Москве соотечественников.

На этот раз, группа из 15 детей от 10 до 14 лет, посетила один из старейших в мире музеев авиации – Центральный Дом авиации и космонавтики ДОСААФ России, основанный в 1924 году.

В ходе экскурсии детям представилась возможность увидеть уникальные экспонаты мирового уровня: модели первых летательных аппаратов, первый спутник земли, спускаемый аппарат космического корабля "Восток", тренажерный стенд "Буран", контейнер первой собаки – космонавта Лайки, тренировочные костюмы космонавтов, а также послушать увлекательные рассказы о зарождении авиации, легендарных летчиках и космических первопроходцах.


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URL: https://www.vb.kg/409702
Теги:
дети, посольство, Россия, соотечественники, космонавтика, Москва
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