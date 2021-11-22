Для детей соотечественников, трудящихся в Москве, организовали экскурсию

20 ноября 2021 года в рамках гуманитарного проекта "Я шагаю по Москве", инициированного посольством нашей страны в России, была организована очередная экскурсия для детей трудящихся в Москве соотечественников.

На этот раз, группа из 15 детей от 10 до 14 лет, посетила один из старейших в мире музеев авиации – Центральный Дом авиации и космонавтики ДОСААФ России, основанный в 1924 году.

В ходе экскурсии детям представилась возможность увидеть уникальные экспонаты мирового уровня: модели первых летательных аппаратов, первый спутник земли, спускаемый аппарат космического корабля "Восток", тренажерный стенд "Буран", контейнер первой собаки – космонавта Лайки, тренировочные костюмы космонавтов, а также послушать увлекательные рассказы о зарождении авиации, легендарных летчиках и космических первопроходцах.