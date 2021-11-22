Скончался первый посол Катара в Кыргызстане Мохамед бин Арар Аль-Наими

В Катаре после болезни скончался первый посол этой дружественной страны. Господин Мохамед бин Арар Аль-Наими заложил фундамент отношений между нашими странами.

В качестве первого посла государства Катар в КР он внес огромный вклад в развитие кыргызско-катарских отношений, которые были выведены на новый качественный уровень.

В период его работы была завершена процедура становления посольства Катар в Кыргызстане и учреждения полноценного дипломатического представительства КР в Дохе.

В 2014-2015 годах были проведены визиты президента КР в Катар, заложившие двусторонние отношения. Также были проведены первое заседание кыргызско-катарской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству; межмидовские политические консультации, состоялся полноценный обмен визитами на всех уровнях.

За все время пребывания первого посла Катара в Кыргызстане, было проделано немало задач, в том числе социальные – множество малообеспеченных семей получили гуманитарную помощь, в сфере туризма – в разы увеличилась осведомленность катарцев о нашей стране, культуре. Помимо этого, создана солидная договорная правовая база между КР и Катаром.

"Мне трудно говорить о том, что я чувствую, прощаясь со своими друзьями в этой прекрасной стране. В период моей работы в Кыргызстане, я пользовался поддержкой и помощью, многие сердца и двери были открыты передо мной во всех министерствах и государственных ведомствах. Все прекрасно знают тот факт, что на плечи первого посла ложатся самые многочисленные и большие задачи, перед которыми стоит главная цель – налаживание отношений между двумя странами. И теперь могу с гордостью сказать, что с помощью Всевышнего Аллаха и взаимопомощи чиновников в обоих государствах, мы смогли многое сделать", - говорил экс- посол, когда он завершил свою дипмиссию в Бишкеке.

Редакция выражает соболезнования родным, близким и друзьям первого посла Катара в Кыргызстане.