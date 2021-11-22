Разыскивается без вести пропавший Арсен Казаков

Пресс-служба Чуйского ГУВД сообщает, что в ОВД города Токмок разыскивается Арсен Казаков, 2003 года рождения, который вышел из дома расположенная по адресу город Токмок ул. Жантаева 28 августа 2021 года и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы длинные коричневого цвеета связанные сзади, глаза карие, брови черные густые.

Был одет: футболка белого цвета, брюки коричневого цвета, кроссовки.

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Деж. часть ОВД города Токмок (0312) 60-73-63, (03138) 6-31-02, 0501 90 00 65, 0551 102 753 (группа розыска).