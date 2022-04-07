Погода
$ 87.65 - 88.65
€ 92.37 - 94.37

Мирзиеев поручил полностью переподготовить всех школьных учителей

110  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о запуске общенационального проекта по переподготовке школьных учителей на основе современных методик. Об этом сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу главы РУ

Как передает агентство, в ближайшие 3−4 года все преподаватели Узбекистана будут обучены новым методам преподавания. На эти цели власти выделят дополнительно $ 100 млн. Об этом глава государства заявил 5 апреля в ходе видеоселекторного совещания по анализу эффективности реформ в сфере народного образования, сообщает пресс-служба президента.

По словам Мирзиёева, сегодня передовые методики внедрены только в президентских, специализированных и частных школах, а в остальных применяются устаревшие методы обучения. Несмотря на выделение средств на оснащение школ компьютерами, эта работа в Каракалпакстане, Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ташкентской областях идет медленно.

Выявлено, что в 852 школах страны крайне низкие показатели качества образования, потенциала учителей и поступления выпускников в вузы. В 120 школах число учащихся намного превышает вместимость. Хокимы (главы администраций) регионов, где отмечен низкий уровень школьного образования, получили предупреждение.

Источник: eadaily.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409710
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  