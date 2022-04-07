Мирзиеев поручил полностью переподготовить всех школьных учителей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о запуске общенационального проекта по переподготовке школьных учителей на основе современных методик. Об этом сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу главы РУ

Как передает агентство, в ближайшие 3−4 года все преподаватели Узбекистана будут обучены новым методам преподавания. На эти цели власти выделят дополнительно $ 100 млн. Об этом глава государства заявил 5 апреля в ходе видеоселекторного совещания по анализу эффективности реформ в сфере народного образования, сообщает пресс-служба президента.

По словам Мирзиёева, сегодня передовые методики внедрены только в президентских, специализированных и частных школах, а в остальных применяются устаревшие методы обучения. Несмотря на выделение средств на оснащение школ компьютерами, эта работа в Каракалпакстане, Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ташкентской областях идет медленно.

Выявлено, что в 852 школах страны крайне низкие показатели качества образования, потенциала учителей и поступления выпускников в вузы. В 120 школах число учащихся намного превышает вместимость. Хокимы (главы администраций) регионов, где отмечен низкий уровень школьного образования, получили предупреждение.

Источник: eadaily.com