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Валентина Шевченко: "Горжусь тем, что родилась в Кыргызстане"

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- Вячеслав Аникин
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В минувшее воскресенье в Бишкек прибыла многократная чемпионка UFC по смешанным единоборствам Валентина Шевченко, а также ее тренер Павел Федотов В аэропорту их встречали мама - Валентины Елена Шевченко и любители спорта Кыргызстана.

А сегодня, 22 ноября, у известной на весь мир файтерши и наставника начались встречи. Первая, и ,пожалуй, самая важная - с главой нашего государства - Садыром Жапаровым. Президент отметил в разговоре с Валентиной Шевченко, что благодаря ее победам, весь мир еще лучше узнает о Кыргызстане и его прекрасных людях. А знаменитая спортсменка призналась Садыру Жапарову в любви к своей Родине, без которой она не мыслит своего существования. В завершении беседы Садыр Жапаров вручил Валентине сертификат на миллион сомов, а ее маме и Павлу Федотову - ценные подарки.

А уже днем Валентина Шевченко встретилась с журналистами. В разговоре с ними она призналась, что хотела приехать в Кыргызстан еще летом, но по многим причинам эта поездка постоянно откладывалась, но зато сейчас, сказала далее чемпионка, "у меня много времени и я смогу пробыть в Бишкеке столько, сколько захочу".

- Бишкек сильно изменился в последние годы, - отметила далее боец по смешанным единоборствам, - в гороед появилось много красивых зданий, но мне очень приятно, что центр нашей столицы не потерял своего облика - такой же зеленый, красивый и очень уютный. А затем пришла пора острых и даже нелицеприятных вопросов. Так, корреспондент VB.KG спросил Шевченко о причинах ее перехода в более легкую весовую категорию."Вы, наверно,больше не захотели встречаться в бразильянкой Амандой Нуньес, которой проиграли два раза?".

Спортсменка сама хотела ответить на этот вопрос, но ее опередил Павел Федотов: "Нет, просто весовая категория, в которой сейчас выступает Валя, оптимально подходит для нее".

- Вы не волнуйтесь, - все же сказала Шевченко, - третий бой с Нуньес обязательно состоится. Но у меня сейчас сложилось такое впечатление, что она начала избегать нашего поединка. Ведь во втором поединке я фактически победила, это, кстати, признают многие специалисты смешанных боев, но вот судьи почему-то решили по-другому".

Кто-то из пишущей братии спросил спортсменку:"Возможен ли ее бой с родной сестрой - Антониной Шевченко?" Валентина с дипломатической улыбкой на лице, но жестко ответила, что он никогда не состоится. "Я как только представлю полные ужаса глаза нашей мамы, мне плохо становится".

Далее мастер октагона по-достоинству оценила идею журналистов открыть в Кыргызстане Академию ММА Валентины Шевченко, она призвала девушек Кыргызстана аткивнее заниматься спортом, а сама она очень довольна участием в съемках фильма "Удары". "Я бы была не прочь продолжить кинокарьеру", призналась чемпионка и красавица.


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URL: https://www.vb.kg/409712
Теги:
спорт, Кыргызстан, Валентина Шевченко
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