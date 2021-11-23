Садыр Жапаров подарил Валентине Шевченко 1 миллион сомов

Президент Садыр Жапаров встретился с чемпионкой мира по смешанным единоборствам по версии UFC Валентиной Шевченко, которая накануне прилетела в Бишкек из США. Как сообщает официальный сайт президента КР, встреча проходила вчера, 22 ноября, в Бишкеке.

Глава государства, тепло поприветствовав спортсменку, поздравил Валентину Шевченко с тем, что она в шестой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Садыр Жапаров выразил благодарность родителям чемпионки, тренеру за высочайший уровень мастерства подготовки спортсменов, за волю к победе и достижение высочайших результатов.

"Вы своими успехами, неустанным трудом прославляете Кыргызстан и государство в свою очередь обязано уделять пристальное внимание спорту, спортсменам, тренерскому составу и, конечно же, родителям, воспитывающим будущих великих спортсменов. Мы продолжим прилагать все усилия для того, чтобы создавать условия для всех граждан, желающих заниматься спортом", - заверил президент.

Валентина Шевченко поблагодарила главу государства и всех кыргызстанцев за поддержку и теплый прием, отметив, что счастлива оказаться снова дома - в Кыргызстане.

В ходе беседы она подчеркнула, что была очень рада услышать лично поздравления от Садыра Жапарова по телефонному звонку после очередной победы на турнире UFC 266, прошедшего в Лас-Вегасе.

Валентина Шевченко подчеркнула, что для спортсмена это большая мотивация делать еще больше и качественнее свое дело. Поддержка соотечественников, которую она чувствует всегда, придает ей еще больше сил и уверенности в победе.

Садыр Жапаров отметил, что для всех кыргызстанцев приезд Валентины - это радостное событие, так как вся страна болеет за ее успехи и следит за спортивной карьерой.

Глава государства вручил ей денежный сертификат на сумму в один миллион сомов, а также памятные подарки для ее тренера Павла Федотова и матери Елены Шевченко.

В свою очередь Валентина Шевченко подарила президенту Садыру Жапарову кепку, футболку, а также бойцовские перчатки, в которых она в 6-й раз защитила чемпионский титул, в прошедшем бойцовском турнире UFC 266, в сентябре т.г в Лас-Вегасе.