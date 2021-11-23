В банках Кыргызстана появилась возможность бронировать время посещения

Решение по управлению потоками Earlyone минимизирует время ожидания в очередях, способствует повышению скорости и эффективности обслуживания, помогает улучшать клиентский опыт и повышать лояльность клиентов.

В Кыргызстане действует сервис по удаленному бронированию услуг Earlyone. С помощью мобильного приложения Earlyone пользователи могут заранее резервировать время посещения и получать услуги без ожидания в очереди. Забронировать заранее визит можно в трех банках Кыргызстана, в Оптима банке, Финка банке, банке Бай-Тушум, а также в центре обслуживания населения (ЦОН-4).

Как работает решение

Решение Earlyone создавалось с целью минимизировать время, которое люди тратят на ожидание в очередях, помогать компаниям улучшать качество обслуживания и повышать лояльность клиентов.

Каждый компонент системы выстроен таким образом, чтобы способствовать достижению этих целей.

При помощи нашей мобильной платформы пользователи заранее выбирают удобное для себя время. Специальный алгоритм рассчитывает, может ли пользователь получить услугу без ожидания в очереди, и если нет, то предлагает ему ближайшее свободное время.

Система управления потоками сбалансировано распределяет потоки клиентов, которые обращаются в различные организации за разного рода услугами.

Компонент мониторинга работы персонала в режиме реального времени и анализ статистических данных, оформленных в отчеты, позволяет руководителям мониторить работу персонала, состояние очереди (кто сколько ждет) и улучшать процесс обслуживания.

Компонент сбора обратной связи помогает компаниям получать отзывы от клиентов, рассчитывать индекс потребительской лояльности (NPS) и удовлетворенности (CSAT).

О компании Earylone Earylone - армянский стартап, миссия которого избавить человечество от необходимости тратить время в очередях С 2016 года Earylone предлагает передовое программное обеспечение для управления потоками клиентов, которое помогает компаниям сокращать время ожидания клиентов, повышать эффективность работы сотрудников и улучшать качество обслуживание клиентов. Веб-решение предоставляет систему управления потоками клиентов и персоналом, которая позволяет компаниям отслеживать и оптимизировать весь рабочий процесс своих филиалов на единой платформе. Мобильное приложение позволяет клиентам создавать талоны перед посещением физического филиала, чтобы избежать ожидания в очереди. Таким образом, клиенты выигрывают дополнительное время, а предприятия завоевывают доверие и лояльность своих посетителей. Узнайте больше о компании Earylone на сайте earlyone.com и в социальной сети Facebook: https://facebook.com/earlyoneofficial/ Скачать приложение можно в App Store и Google Play

В каких сферах используется

Решение по управлению потоками Earlyone используется в банках, финансовых организациях, телеком компаниях и государственных учреждениях.

Для нужд медицинских учреждений командой было разработано специальное решение с учетом специфики управления потоками в этих организациях. Уникальной особенностью решения является сбалансированное распределение потоков зарегистрированных и пациентов без предварительной записи (walk-in).

Что получает бизнес с решением Earlyone

Повышение качества обслуживания

В основе нашей системы - уникальный алгоритм, который сбалансированно распределяет потоки клиентов на основе заданных параметров приоритезации услуг и определения очередности обслуживания.

Повышение эффективности сотрудников

В системе предусмотрена возможность мониторинга процесса обслуживания клиентов режиме реального времени. Данные о показателях эффективности персонала и отклонения от установленных KPI, можно просматривать как в режиме реального времени, так и в отчетах.

Лояльность клиентов.

В условиях, когда уникальные характеристики продукта, цена или бренд примерно равны у конкурентов, хороший клиентский сервис становится важным преимуществом. Earlyone избавляет клиентов от необходимости стоять в очереди, что положительно сказывается на их лояльности и удовлетворенности качеством сервиса. Довольные покупатели - это источник стабильного дохода для бизнеса и ключевое преимущество над конкурентами.

Компания Earylone успешно работает с партнёрами из стран ближнего и дальнего зарубежья. Продукты компании помогают улучшать качество сервиса бизнесам в Армении, Беларуси, Молдове, России, Кыргызстане, Узбекистане и Грузии.