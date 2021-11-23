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В Болгарии в аварии с туристическим автобусом погибли 45 человек

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По меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого на автомагистрали Струма в Болгарии загорелся автобус, сообщает агентство БГНЕС

Всего в автобусе было 52 человека. Среди погибших 12 несовершеннолетних, в том числе двое близнецов. Водитель также погиб в аварии. В живых осталось 7 человек - 2 женщины и 5 мужчин.

Сообщается, что автобус въехал в Болгарию вчера вечером после 21:00, а около 3.00 на трассе София - Благоевград произошла авария.

В пожарной службе сообщили, что автобус имеет македонскую регистрацию.

"ДТП с автобусом произошло на 31-м километре трассы. На месте руководит ситуацией глава МВД. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние не тяжелое", - сообщили в ведомстве.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/409723
Теги:
Болгария, авария, автобусы
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