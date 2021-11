25 ноября - День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Сегодня, 25 ноября, во многих странах активисты отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, установленный Генеральной Ассамблеей ООН.

Почему для мероприятий, привлекающих внимание общества к этой не теряющей актуальности проблеме, была выбрана именно эта дата?

В память о сестрах Мирабаль

Насилие в отношении женщин затрагивает женщин независимо от их расы, достатка, происхождения, вероисповедания. Женщины сталкиваются с насилием и в правовой сфере, и в повседневной жизни.

International Day for the Elimination of Violence against Women был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН (Резолюция № A/RES/54/134). В резолюции правительствам, учреждениям системы ООН, международным и неправительственным организациям было предложено ежегодно 25 ноября проводить мероприятия, привлекающие внимание общественности к данной проблеме.

Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1960 году в Доминиканской Республике были убиты сестры Мирабаль.

Патриа, Минерва, Деде и Мария Тереса родились в Охо-де-Агуа. Три сестры Мирабаль вместе с мужьями боролись с режимом, который установил в стране диктатор Рафаэль Трухильо. Патрия, Минерва и Мария-Тереса Мирабаль являлись членами подпольного общества "Революционного движения 14 июня", которое возглавлял муж Минервы Маноло Таварес Хусто, неоднократно попадали в тюрьму.

25 ноября Мария Тереса, Патриа, Минерва и Руфино де ла Крус отправились на свидание со своими супругами, которые в очередной раз были арестованы. По дороге домой их поджидала засада. Сотрудники секретной полиции диктатора Трухильо забили женщин палками, а их тела сбросили в обрыв, где их позднее обнаружили местные жители.

Известие о жестокой расправе над сестрами вызвало возмущение у населения Доминиканской Республики. Политическое движение усилилось, а 30 мая 1961 года кортеж генерала Трухильо попал в засаду, диктатор был застрелен. Сестры Мирабаль стали национальными героинями Доминиканской Республики. В их честь даже была названа одна из провинций страны. В память о храбрых женщинах написаны книги, стихи, песни, сняты художественные фильмы. В Национальном музее истории и географии развернута экспозиция их личных вещей.

Документы, кричащие о проблеме

Женские неправительственные организации отмечают эту дату, начиная с 1981 года.

В 1979 году была принята Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

20 декабря 1993 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию (A/RES/48/104), содержащую Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин.

Еще одним шагом в этом направлении стало провозглашение Генеральным секретарем ООН кампании "СООБЩА", целью которой является распространение информации, а также активизация усилий всех сторон в этой области.

На сегодняшний день домашнее насилие юридически запрещено лишь в двух из трех стран мира, а в 37 государствах отсутствует наказание за изнасилование в браке. Кроме того, 49 стран до сих пор не приняли законы, защищающие женщин от домашнего насилия.

17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию (A/RES/54/134), провозглашающую 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и предложила правительствам, международным и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме.

В 2017 году Европейский союз (ЕС) и Организация Объединенных Наций (ООН) приступили к осуществлению новой долгосрочной глобальной инициативы "Луч света", направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек. В соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года эта инициатива будет в полной мере учитывать принцип "никто не будет забыт".