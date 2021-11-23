В Бишкеке на столичные клумбы высадили тюльпаны

В Бишкеке на столичных клумбах началась посадка луковиц тюльпанов. Как сообщает пресс-служба мэрии, Бишкекзеленхоз высадил 150 тысяч луковиц тюльпанов.

"Теперь весной горожане смогут насладиться красотой тюльпанов на Аллее Молодежи, на улице Пушкина у памятника Курмаржан Датки, в Театральном сквере и на улицах Фрунзе, Ибраимова, на пересечении улиц Ахунбаева - 7 апреля", - говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что прошлой весной в столице распустилось 130 тысяч тюльпанов. Как только тюльпаны отцветут, луковицы будут бережно выкопаны, высушены и следующей осенью снова посажены на клумбах.