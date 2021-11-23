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Картинку для иллюстрации учебника по "Родиноведению" нашли в Интернете

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Министерство образования и науки начало служебное расследование по выяснению обстоятельств проведенной экспертизы рабочей тетради для 3-го класса по предмету "Родиноведение". Об этом сообщает, сегодня, 23 ноября пресс-служба Министерства образования и науки, комментируя неточности при изображении контуров отдельных регионов КР.

Накануне в социальных сетях появилась фотография из рабочей тетради по "Родиноведению" для школ КР, в которой использовалось изображение карты Кыргызстана, где таджикский анклав Ворух, находящийся на территории Кыргызстана, был соединен с Таджикистаном

"Учебник для учащихся 3-го класса по предмету "Родиноведение" был доработан в 2014 году авторским коллективом в составе Буховой Е.А., Солошенко О.В., Шаповаловой Е.П. совместно с ОсОО "Издательство "Аркус".

В этом же году учебник "Родиноведение" для учащихся 3-го класса был рассмотрен Кыргызской академией образования на соответствие предметному стандарту. Рабочая тетрадь к данному учебнику была разработана на его основе в 2018-2019 годах.

Художник и дизайнеры ОсОО "Издательство "Аркус" при оформлении текста учебника использовали изображение карты из следующего источника: https://ru.depositphotos.com/vector-images/карта-кыргызстана.html", - говорится в сообщении Минобраза.

"В данное время совместно с Государственным учреждением по геодезии и картографии "Госкартография" при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов КР ведутся работы по устранению допущенных ошибок и внесению правок", - отмечается в сообщении Минобраза.

Также сообщается, что министерством инициировано проведение повторной экспертизы размещенных карт в действующих учебниках. Кроме этого, проводится служебное расследование по выяснению обстоятельств проведенной экспертизы учебника и рабочей тетради.

Также сообщается, что в 2020 году при Министерстве образования и науки КР был образован Республиканский научно-практический центр "Окуу китеби", который и будет нести ответственность непосредственно за качество содержания новых учебников, работая совместно с авторами, учеными и издательствами.


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URL: https://www.vb.kg/409728
Теги:
Баткенская область, Министерство образования, образование, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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