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"Убийца так и не найден". Жители села Степное боятся за свои жизни

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- Бакыт Басарбек
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В редакцию VB.KG обратились жители села Степное, расположенного в Жайылском районе Чуйской области, которые обеспокоены тем, что милиция до сих пор ищет убийцу их односельчанки. Напомним, 5 сентября этого года труп жительницы этого села обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями.

По их словам, прошло чуть менее 3 месяцев, а убийцу так и не нашли.

- Дело в том, что за месяц до этого в нашем селе убили мужчину с особой жестокостью. Ему отрезали голову. И хоть якобы его убийцу нашли, но многие в селе не верят, что именно он убил. Он был пьян и возможно ничего не помнил, а милиция просто взяла и повесила на него это дело. Поэтому мы беспокоимся, что настоящий убийца, который убил обоих, до сих пор на свободе и мы все находимся в опасности, - поделились своими опасениями жители села.


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URL: https://www.vb.kg/409729
Теги:
Жайылский район, убийство, Кыргызстан, МВД
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