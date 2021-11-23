Глава АДС: Отсутствие справедливости в выборах привело к трем революциям

"Только через честные и справедливые выборы мы приведем достойных лидеров и поднимем уровень Жогорку Кенеша до уровня, достойного уважения народа". Об этом на общественно-научном форуме "Чеч-Дөбө" заявила генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики Нурипа Муканова.

По ее словам, из-за отсутствия справедливости в выборах народ был возмущен, что привело к трем революциям

"В любом деле необходимо сделать первый шаг, чтобы начать работу. Первый шаг нашего форума мы предложили начать с решения важной задачи - как провести честные и справедливые парламентские выборы, и как сохранить честь и достоинство нашей страны.

Потому что через честные и справедливые выборы приведем достойных лидеров и поднимем уровень Жогорку Кенеша до уровня, достойного уважения народа, и Жогорку Кенеш будет действительно работать в интересах нашего народ и станет настоящим законодателем.

Справедливость, справедливость и еще раз справедливость - это слово должно стать девизом нашей страны. Из-за отсутствия справедливости в выборах народ был возмущен, что привело к трем революциям.

Мудрец Моитаке, сын Алдаяра, так говорил о справедливости:

"Справедливость - ключ к жизни. Без справедливости в жизни будут проблемы, появиться ложь, негодование, раскаяние, что в свою очередь приведет к раздору и кровопролитию. Там, где есть справедливость, есть беспристрастность. Пока не будет беспристрастности не будет равенства, а без равенства нету справедливости. Справедливость - это правое дело. Не отклоняйтесь от правды". Какие мудрые слова.

Ясно, что там, где нет справедливости, равновесие нарушается и любое дело застопорится. Общество коррумпируется и разрыв между властью и народом увеличивается. Кыргызы недаром говорят: "Если лидер будет несправедливым, народ будет бедствовать и страдать".

А когда в обществе установиться справедливость, все прояснится и восстановится. Народ, государство и власть становятся одним целым.

Что власть, что народ и все мы, сидящие здесь, в равной степени ответственны за честные и справедливые выборы. Поэтому давайте все поддержим лозунг "Никакой коррупции во время выборов" и внесем свой вклад в справедливость выборов", - сказала Муканова.