В КР промышленные абоненты превышают лимиты потребления электроэнергии

В Кыргызстане по состоянию на 23 ноября 2021 года, суточное потребление нескольких оптовых покупателей-продавцов электроэнергии превышает лимиты потребления электроэнергии, установленных постановлением правительства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной электрической сети Кыргызстана.

Сообщается, что потребление ОсОО "Электросила" по Бишкеку при суточном плане 559,4 тысяч кВт.ч, фактическое потребление составило 853,2 тысяч кВт.ч.

Потребление ОсОО "Энерготехсервис" по Бишкеку при суточном плане 180,2 тысяч кВт.ч, фактическое потребление составило 314,7 тысяч кВт.ч.

Потребление ОсОО "Глобал Энерджи" по Чуйской области при суточном плане 150,0 тысяч кВт.ч, фактическое потребление составило 192,8 тысяч кВт.ч.

"В связи с этим, ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" проводит разъяснительные работы с крупными и промышленными абонентами по экономии электроэнергии, и мероприятия по ограничению нагрузок путем отключения энергоемких производственных мощностей", - говорится в сообщении НЭСК.

А также компания призывает всех потребителей к энергосбережению и не использовать электроэнергию на цели отопления.