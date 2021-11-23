На границе с Таджикистаном пограничники КР пресекли провоз контрабанды

В Баткенской области пограничники пресекли незаконный провоз контрабандных грузов через границу. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

Сообщается, что 21 ноября 2021 в южной части села Кара-Бак Баткенского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ задержал автомашину Hyundai-Porter под управлением гражданина КР Т.З.у., 2001 г.р.

Водитель пытался нелегально вывезти из Кыргызстана в Таджикистан 58 коробок конфет общим весом более 250 кг.

23 ноября 2021 года в местности Чон-Талаа Баткенского района Баткенской области пограничники Баткенского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГКНБ КР задержали автомашину "AUDI" под управлением гражданина Н.Т.у. В ходе досмотра автомашины был обнаружен груз – 11 тысяч пачек сигарет "ESSE CHANGE", произведенных в Таджикистане.

Водитель пытался незаконно провезти данный груз из Таджикистана в Кыргызстан.

По предварительным данным, стоимость задержанных сигарет составила 1 100 000 сомов.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.