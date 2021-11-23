"Нынешние выборы станут беспрецедентно честными и чистыми в истории КР"

Политическая стабильность – главное условие развития государства. Об этом заявил государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, выступая на общественно-научном форуме "Чеч-Дөбө" на тему "Политическая стабильность - главное условие развития государства".

Как отметил госсекретарь, нынешние выборы станут беспрецедентно честными и чистыми в истории Кыргызстана.

По его словам в настоящее время в Кыргызстане идет активная подготовка к выборам депутатов ЖК и впервые в истории не применяется административный ресурс, также исключаются факты подкупа голосов избирателей.

"Недавно президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров обратился ко всем руководителям разных звеньев, что у нас будут чистые выборы, выдержанные с соблюдением всех норм законодательства. При этом было указано, чтобы государственная администрация, руководители районов, айыл окмоту, областей, чтобы они четко выдерживали нейтралитет и соблюдали текущее законодательство. Они будут строго караться за вмешательство в ход выборов. Как вы заметили, в последнее время принимаются кардинальные меры по искоренению применения административного ресурса и подкупа голосов избирателей", - сообщил госсекретарь КР.

Он отметил, что во всех районах образовались группы по проведению чистых и честных выборов, которые активно следят, чтобы полностью исключить факты подкупа голосов избирателей и применения административного ресурса.

"Этим самым мы хотим добиться консолидации общества. Мы проведем в истории Кыргызстана беспрецедентные честные и чистые выборы. За это ратует и президент страны. Поэтому сегодняшний состав форума говорит сам за себя. Тут привлекаются и общественные деятели и научные деятели, журналисты историки, это говорит о том, что общество просыпается, чтобы у нас было консолидированное сильное общество. Поэтому я думаю, форум достигнет своей цели", - заключил Касмамбетов.

Источник: kabar.kg