Кевин Спейси выплатит $31 млн компенсации создателям "Карточного домика"

Американского актера Кевина Спейси и его продюсерские компании обязали выплатить 31 миллион долларов студии MRC, создавшей сериал "Карточный домик", передает Sky News.

Актера и его компании - M Profitt Productions и Trigger Street Productions - обязали выплатить 29,5 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба, а также 1,2 миллиона долларов в качестве судебных издержек и 235 тысяч долларов в качестве расходов. В такую сумму оценили затраты на переработку финального сезона.

Спейси нарушил требования своего контракта о профессиональном поведении, "совершив определенные действия в отношении нескольких членов съемочной группы" в каждом из пяти сезонов, в которых он принимал участие, говорится в документе, поданном в Высший суд Лос-Анджелеса. Отметим, что актера обвинили в нарушении правил поведения на рабочем месте, касающихся харассмента.

Студия MRC была вынуждена уволить Спейси из сериала в шестом сезоне, переписав сценарий, чтобы убрать его центрального персонажа, и сократив сезон с 13 до восьми серий, чтобы уложиться в сроки. Это привело к потере десятков миллионов долларов, говорится в документе.

MRC подала арбитражное требование в январе 2019 года, желая возместить свои расходы.

Напомним, прокуратура в США закрыла дело против Кевина Спейси в конце июля 2019 года. 21-летний Уильям Литтл, который утверждал, что подвергся домогательствам со стороны Спейси в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, поданного в суд США в конце июня.

Скандал вокруг актера разгорелся в конце октября 2017 года. Число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составило несколько десятков человек.

Актер публично извинился, однако его карьере уже был нанесен огромный урон. Netflix закрыл сериал "Карточный домик", главной звездой которого и был Спейси. Из Интернета удалили платный мастер-класс звезды, эпизод с его участием вырезали из юбилейного эпизода комедийного шоу, уже готовые сцены фильма Ридли Скотта "Все деньги мира" решили переснять с другим актером. С тех пор Спейси на экранах не появлялся.