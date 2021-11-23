Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН

Талибы назначили в обновленный состав правительства Афганистана ряд лиц, находящихся в санкционном списке ООН. Об этом пишут "РИА Новости".

Кроме того, в обновленный состав правительства не было назначено ни одной женщины. О новых назначениях сообщил в заявлении официальный представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.

В частности, под санкциями ООН находятся Мавляви Шахабуддин Делавар, исполняющий обязанности министра горнодобывающей и нефтяной промышленности, и его заместитель Хаджи-Мулла Мохаммад Исса Ахунд. Также под санкциями ООН оказались исполняющий обязанности министра по борьбе с чрезвычайными ситуациями Мулла Мохаммад Аббас Ахунд и исполняющий обязанности главы высшего ревизионного органа Кудратулла Джамал.